Иссык-Кульская область: Милиция задержала подозреваемых в вымогательстве у хозяина ресторана «Осьминог»

Милиция задержала двух членов ОПГ в селе Бостери Иссык-Кульской области. Их подозревают в вымогательстве у владельца сгоревшего ресторана «Осьминог».

В УВД Иссык-Кульской области сообщили журналисту Kloop.kg, что задержанных подозревают в давлении на владельцев ресторана и вымогательстве. Следствие выясняет, действительно ли они причастны к поджогу кафе.

При обыске в домах подозреваемых обнаружили боеприпасы и наркотики. Милиция возбудила уголовное дело по статьям «Незаконное хранение боеприпасов» и «Незаконное хранение наркотических веществ». Задержанных водворили в изолятор временного содержания.

Оба подозреваемых состоят на учете МВД как члены организованной преступной группировки (ОПГ).

Пожар в ресторане «Осьминог»

Ресторан «Осьминог» сгорел 7 января 2018 года. Из-за пожара в ресторане также частично пострадали гостиницы «Гринхаус» и «Саябан».

Возможной причиной пожара назвали взрыв газовых баллонов, которые были в здании.

В социальных сетях распространили информацию, что ресторан принадлежал близким политика Омурбека Бабанова, и возможно, поджог совершили преднамеренно.

Управляющий ресторана Аскат Асанкадыров, который брал его в аренду, сообщил изданию 24.kg, что поджог устроили члены криминальной группировки Камчи Кольбаева, подбросив бутылку с зажигательно смесью к задней части ресторана. По словам Асанкадырова, они уже требовали от него $500 за сезон в прошлом году.

«Когда я отказался им выплачивать деньги, те пригрозили мне, что за это они могут сжечь кафе. Я написал заявление в ГКНБ, и в августе злоумышленников задержали, еще через два месяца суд приговорил их к условному сроку. Я считаю, что это беззаконие», — сказал изданию Асанкадыров.

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