Иссык-Куль: В селе Бостери сгорел ресторан, от огня пострадали два соседних здания

На Иссык-Куле в селе Бостери сгорел ресторан «Осьминог», после чего огонь перешел на соседние здания. Пожар был потушен в течение трех часов, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Обновлено в 16:10.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил Kloop.kg, что утром 7 января в 4 часа утра в Бостери загорелся ресторан «Осьминог».

Несмотря на то, что пожар перекинулся на два соседних дома — гостиницы «Гринхаус» и «Сыябан», никто не пострадал. У одного коттеджа сгорел третий этаж и кровля, у второго — кровля и фасад.

Огонь потушили через три часа после его возгорания, на месте работали два пожарных расчета.

«Пожарные смогли потушить пожар ближе к 7 часам утра. Причины возгорания пока неизвестны. Сейчас назначена пожарно-техническая экспертиза, по ее результатам будет уже понятно, что произошло», — сказал Усубакунов.

Пока в правоохранительных органах предполагают, что в ресторане могли взорваться газовые баллоны. Во время пожара в здании никого не было, так как ресторан работает только в летний сезон.

Арендатор заведения считает, что с пожаром могут быть связаны члены ОПГ. Некий Асхат А. дал интервью изданию «Спутник» и сказал, что арендует заведение с 2015 года у Инаят А., и теперь должен будет возместить ей ущерб.

«Теперь хозяйка здания настаивает на том, чтобы я полностью возместил ущерб. Представить не могу, сколько все это стоит… Не знаю, что делать. Сейчас еду в милицию, буду писать заявление. Думаю, здание могли взорвать бандиты. Во время пожара ресторан не работал, а газовых баллонов внутри не было», — сказал он.

Очевидец Турат Исалиев записал видео пожара и сообщил о возгорании. По его словам, примерно в 4.30 утра он слышал мощный взрыв.

«Был сильный грохот. Огонь перекинулся на три соседних дома. Два потушили, один еще горит. В ресторане не было газа и электричества, он был опечатан» , — написал он в своем посте.

По словам Сталбека Усубакунова, есть версия, что хозяйка ресторана является сестрой Омурбека Бабанова, но она пока не подтверждена.