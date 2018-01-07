МВД подтвердило, что милиционер-участник ДТП был нетрезв

Видео с нетрезвым сотрудником милиции опубликовали 4 января – тогда в МВД обещали провести служебное расследование. Дорожный активист Болот Ибрагимов, снявший видео, утверждал, что следователь стал причиной аварии.



МВД начало проверку сразу после публикации видео.

«Сотрудники СВР установили личность милиционера — им оказался следователь Аламудунского РОВД. На момент аварии он был нетрезв», — рассказали в правоохранительных органах.

Служба внутренних расследований МВД все еще выясняет обстоятельства происшествия.

На опубликованных видео видно, как мужчина, предположительно виновник аварии, вышел из машины, находясь на заднем пассажирском сиденье.

Он был в служебной форме и признался, что является следователем Аламединского РОВД, и зовут его Камчыбек уулу Толон. Он утверждал, что не был за рулем автомобиля.

Из опубликованных Ибрагимовым видео не понятно, были ли пострадавшие в аварии. Милиция также не сообщала о пострадавших.

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