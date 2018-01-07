Умер американский комик Джерри Ван Дайк

На 87 году жизни скончался американский актер и комик Джерри Ван Дайк. Он снялся в более 40 сериалах и телепередачах, включая «Миллеры в разводе», «Новая семейка Аддамс» и «Грейс в огне».

Супруга актера Ширли Энн Джонс сообщила, что он скончался на своем ранчо в штате Арканзас в США.

По ее словам, здоровье актера ухудшилось после аварии, в которую он попал в 2015 году.

Джерри Ван Дайк начал сниматься на телевидении в начале 1960-х годов, но большую часть своей карьеры находился в тени своего брата Дика Ван Дайка — известного актера, комика, сценариста и продюсера.

Как пишет The New York Times, Джерри Ван Дайк наконец вышел из тени брата благодаря роли в комедийном сериале «Тренер» — за эту роль он получил премию «Эмми» как лучший актер. Именно «тренером» называли Ван Дайка многочисленные СМИ, актеры и фанаты, когда говорили о его смерти.

В 2015 году братья сыграют вместе в комедийном сериале «Бывает и хуже». Ван Дайки выступят в роли братьев, которые давно не общались и пытаются построить братские отношения.

За свою жизнь Джерри Ван Дайк успел сняться в более 40 сериалах и телепередачах, в числе которых «Новая семейка Аддамс», «Миллеры в разводе», «Воспитывая Хоуп», «Бывает и хуже» и «Грейс в огне».