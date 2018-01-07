Более 20 беженцев утонули в Средиземном море

Надувная лодка, которая направлялась в Европу с больше ста нелегальными мигрантами на борту, опрокинулась в Средиземном море недалеко от берегов Ливии – погибли не менее 25 человек.

Представитель военно-морских сил Ливии Ацуб Кассим сообщил, лодка опрокинулась в нейтральных водах 6 января. Одной из причин трагедии могли стать плохие погодные условия.

По его словам, у ливийской береговой охраны не было ресурсов, чтобы быстро добраться к людям, потерпевшим крушение. Поэтому к спасению присоединились итальянская береговая охрана и немецкая организация по спасению утопающих See-watch.

По информации Международной организации по миграции, с января по июль 2017 года по Средиземному морю в Европу перебрались более 171 тысяч мигрантов из разных стран — более трех тысяч из них погибли по дороге.

В начале ноября 2017 года в одной из таких лодок, тоже потерпевшей крушение, итальянские военные обнаружили тела 26 девочек-подростков.

В январе 2017 года в Ливии также затонуло судно с мигрантами — тогда из 110 пассажиров выжили только четверо.

Большую часть беженцев спасает и принимает Италия — за 2017 год это более 119 тысяч человек. Больше 26 тысяч беженцев приняла Греция, и более 21 тысячи — Испания.