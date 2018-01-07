Москва: Кыргызстанка выжила после падения с пятого этажа, но находится в тяжелом состоянии

Кыргызстанка Жаркынай Юсупова выпала из окна квартиры, которая находилась на пятом этаже, и сломала обе ноги и таз — врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Инцидент произошел 1 января, однако известно о нем стало лишь 5 января, после того, как в фейсбуке опубликовали пост о ней, и начали собирать деньги на ее лечение.

В интервью изданию «Спутник» девушка рассказала, что упала из окна, когда поправляла шторы. Юсупова поскользнулась и выпала во двор дома.

Сразу после происшествия ее доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. Сейчас врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Юсуповой нужно провести операцию, на которую необходимо собрать 300 тысяч рублей.

«Родственников в Москве нет. После случившегося из Кыргызстана приехала мама, сейчас она ухаживает за мной. Если мне станет лучше, долечиваться буду на родине», — сказала она в интервью изданию «Спутник».

Жаркынай Юсуповой 30 лет, она приехала в Москву из города Майлуу-Суу в Джалал-Абадской области. Девушка больше 10 лет работает в России, чтобы обеспечить свою дочь.