Умер знаменитый американский космонавт Джо Янг

Дважды слетавший к Луне Джо Янг умер после осложнений от пневмонии – ему было 87 лет. Он шесть раз побывал в космосе, а в НАСА проработал 42 года – больше, чем кто-либо другой.

6 января на странице НАСА в твиттере появилось сообщение о смерти астронавта Джо Янга.

«Сегодня НАСА и мир потеряли пионера. Эта легендарная карьера астронавта Джона Янга охватывает три поколения космических полетов», — написали про астронавта на сайте НАСА.

We're saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) January 6, 2018

Джо Янг был пионером американской космонавтики и стоял за первыми крупными достижениями США в этой области. Он входил во вторую группу американских космонавтов, которые вышли в открытый космос.

В НАСА Янг пришел из ВМС, где был летчиком испытателем. В 1962 году его отобрали в группу астронавтов, и в этой группе он стал первым, кто вышел в открытый космос.

Всего он побывал в космосе шесть раз, два раза из них слетал к Луне, а в НАСА проработал более 40 лет, став настоящим рекордсменом.

We remember our most experienced astronaut, John Young. “Today, NASA and the world have lost a pioneer." Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7e pic.twitter.com/WeRxkBGAZB — NASA (@NASA) January 6, 2018

Первый полет Янга состоялся в 1965 на корабле «Джемини-3». Партнером Янга в полете был астронавт Вирджил Гриссом.

Тогда корабль совершил три витка вокруг Земли, побывав в космосе почти пять часов. Это был первый орбитальный маневр, совершенный пилотируемым аппаратом, правда программа была выполнена частично.

Из-за неправильных настроек команде не удалось провести некоторые эксперименты, кроме того, достигнув земли корабль приводнился дальше назначенной точки — космонавтов искали более получаса.

Saddened for the loss of former astronaut colleague John Young – the astronauts’ astronaut, a true legend. Fair winds and following seas, Captain. #RIP pic.twitter.com/cn79DctK6C — Scott Kelly (@StationCDRKelly) January 6, 2018

Уже через год Янг снова побывал в космосе на корабле «Джемини-10», а в 1969 на «Аполлоне-10» — где астронавты репетировали высадку на Луне.

В 1972 году Янг наконец прилунился на «Аполлоне-16», и не только ступил на лунную поверхность, но и прокатился на лунном автомобиле.

There will never be a flying machine quite like the space shuttle, and there will never be a mission quite like STS-1. Goodbye, astronaut John Young, commander of the boldest test flight of all time. pic.twitter.com/TQrHb0sOLU — Jason Davis (@jasonrdavis) January 6, 2018

В 1981 году он побывал в космосе в пятый раз, командуя шаттлом «Колумбия». В том же году Янг получил высшую награду в американской космонавтике — Космическую медаль почёта.

Последний шестой полет состоялся в конце 1983 года — снова на «Колумбии». Он мог побывать в космосе и в седьмой раз — в 1986 году, как командир шаттла «Атлантис». Однако полеты шаттлов в том году прекратились из-за из-за катастрофы «Челленджера».

Янг продолжал работу в НАСА и ушел на пенсию лишь в 2004 году — к тому времени ему было уже за 70 лет.