США: Трамп попросил 18 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе с Мексикой может обойтись американской казне в 18 млрд долларов, а сам проект вместе с оплатой труда служащих и строительством дороги — в 33 млрд долларов. Строительство стены займет 10 лет и охватит чуть более половины границы между США и Мексикой.

По информации Associated Press, Дональд Трамп запросил у Сената 18 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний Трампа — тогда он утверждал, что построит ее за счет Мексики.

На сумму в 18 млрд долларов должны укрепить 650 км имеющегося забора и построить еще 500 км ограждения — план рассчитан на 10 лет и обеспечит стеной около половины границы между США и Мексикой (страны граничат на более 3000 километрах пути, на расстоянии больше 1000 км стена уже есть).

В 2018 году администрация президента планирует потратить 1,6 млн долларов на починку и установку стены на 118 км между Мексикой и американскими штатами Калифорния и Техас.

Сумма в 18 млрд пойдет только на строительство стены, всего проект может обойтись американской казне в 33 млрд долларов — по информации Deutsche Welle, 1 млрд пойдет на строительство дорог, а еще 8, 5 млрд — на дополнительный персонал.

Если 18 млн долларов выделят, администрация Трампа обещает закончить строительство к концу 2027 года.

Во время президентской гонки Трамп заявлял, что заставит Мексику заплатить за стену, но уже после его избрания стало понятно, что средства он будет брать из бюджета США.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не намерена платить за стену.

Стена — одно из решений, предпринятых Трампом в рамках его антимигрантской политики. Президент объяснил её необходимость тем, что из Мексики в США попадают «нелегальные иммигранты, насильники, наркотики и преступность».

За год президентства Трампа в США ужесточили меры против нелегальных мигрантов.

При наличии правонарушений на родину депортируются даже те, кто прожил в стране десятилетия и имеет детей-граждан США.

Президент также издал миграционный указ, по которому граждане из шести стран с преимущественно мусульманским населением смогут попасть в США только при наличии «добросовестных отношений» с ее гражданами или компаниями.

Запрет вызвал серию акций протестов во всех штатах, а общественные организации и юристы требовали отменить указ.

После ноябрьского теракта в Нью-Йорке, где от наезда погибли восемь человек, президент США Дональд Трамп пообещал отменить лотерею грин-карт.