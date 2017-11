После теракта в Нью-Йорке, где от наезда погибли восемь человек, президент США Дональд Трамп пообещал отменить лотерею Green Card. Подозреваемый в совершении теракта Сайфулло Саипов выиграл грин-карту 2010 году.

Президент США Дональд Трамп начал работу над прекращением лотерейной выдачи грин-карты.

«Сегодня я начинаю процесс прекращения программы лотереи многообразия. Я попрошу конгресс немедленно инициировать работу с тем, чтобы избавиться от этой программы», — заявил Трамп на заседании министров.

По его мнению, вид на жительство в США должен выдаваться не рандомно, а с учетом достижений потенциальных иммигрантов.

«Террорист прибыл в нашу страну благодаря “лотерейной программе визового разнообразия”. Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать жестче (и умнее)», — написал Трамп в Твиттер.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017