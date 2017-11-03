После теракта в Нью-Йорке, где от наезда погибли восемь человек, президент США Дональд Трамп пообещал отменить лотерею Green Card. Подозреваемый в совершении теракта Сайфулло Саипов выиграл грин-карту 2010 году.

Президент США Дональд Трамп начал работу над прекращением лотерейной выдачи грин-карты.

«Сегодня я начинаю процесс прекращения программы лотереи многообразия. Я попрошу конгресс немедленно инициировать работу с тем, чтобы избавиться от этой программы», — заявил Трамп на заседании министров.

По его мнению, вид на жительство в США должен выдаваться не рандомно, а с учетом достижений потенциальных иммигрантов.

«Террорист прибыл в нашу страну благодаря “лотерейной программе визового разнообразия”. Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать жестче (и умнее)», — написал Трамп в Твиттер.

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Известно,что Сайфулло Саипов, совершивший теракт в Нью-Йорке выиграл грин-карту в 2010 году. После теракта он заявил, что не раскаивается, и попросил повесить в палате флаг ИГИЛ.

Дональд Трамп сказал, что Саипов заслуживает смертной казни.

«Нью-йоркский террорист был рад просить повесить флаг ИГИЛ в своей больничной палате. Он убил восемь человек, сильно ранил 12. Его нужно приговорить к смертной казни!» — написал Трамп в Twitter.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 2, 2017

Грин-карта — документ, дающий право жить и работать в США на постоянной основе. С 1990 года каждый год США грин-карту получают 50 тысяч иммигрантов. Ранее Трамп не раз высказывался против лотерейной выдачи грин-карт.

Новый законопроект Трампа будет реализован после одобрения конгресса.

Ранее 31 октября Нью-Йорке 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов за рулем пикапа наехал на пешеходов и велосипедистов, в результате чего погибло восемь человек, 11 пострадали.

Полиция ранила и задержала Саипова, когда он вышел из пикапа с двумя пистолетами в руках.

В его машине нашли записку о том, что он совершил нападение от имени террористической группировки «Исламское государство».

Наезд на пешеходов и велосипедистов признали терактом. Задержанным оказался гражданин Узбекистана, который приехал в США, выиграв грин-карту в 2010 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что правительство ведет расследование по поводу совершения теракта гражданином Узбекистана.

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