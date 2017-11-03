Художники арт-группы Doxa приступили к реставрации своей инсталляции «Очки. Точка зрения». Ранее инсталляция трижды ломалась — сначала милиция заявила, что ищет вандалов, испортивших арт-объект, но позднее выяснилось, что инсталляция сломалась сама.

Художники арт-группы Doxa Сергей Келлер и Дмитрий Петровский начали реставрацию инсталляции 30 октября.

Наконец то мы до них добрались! Реставрация идёт полным ходом… #doxa #art #installation #streetart A post shared by #DOXA (@doxa_kg) on Nov 2, 2017 at 2:18am PDT

Директор молодежной программы фонда «Сорос-Кыргызстан» Баглан Мамаев написал в фейсбуке, что художникам осталось только загрунтовать и закрасить арт-объект.

«Объект приобретет новый вид и снова будет радовать горожан и гостей столицы», — написал он.

Художники арт-группы Doxa написали 2 ноября, что реставрация идет полным ходом.

Ранее акимиат Ленинского района заявил, что инсталляцию «Очки. Точка зрения» могут демонтировать из-за частых поломок.

Что происходило с арт-инсталляцией?

Инсталляция, которую установили в Бишкеке 27 июля 2016 года, ломалась трижды в течение сентября этого года.

Когда очки были обнаружены поломанными в первый раз — 18 сентября — это вызвало общественное возмущение, а милиция пыталась найти предполагаемых вандалов.

После этого арт-объект был найден сломанным еще несколько раз.

Мэрия трижды ремонтировала инсталляцию, после чего муниципалитет заявил, что не будет больше ее реставрировать, потому что она не находится на балансе города.

Позже версия о вандализме не подтвердилась. Издание «Спутник» 5 октября опубликовало видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено, как стекло из арт-объекта выпало само.

В пресс-службе милиции Бишкека подтвердили, что инсталляцию никто не портил.

Очки высотой в два метра были установлены арт-группой DOXA. Если стоять напротив очков и смотреть сквозь них, можно увидеть висящую в воздухе надпись «Чтобы защищать свои права, нужно их знать».

Надпись нанесена на кыргызском и русском языках — очки помогают увидеть текст с правильного ракурса.

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