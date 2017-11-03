В одной из школ Душанбе было снято видео драки между учителем и учеником 11 класса, во время которой преподаватель бросил в школьника партой. После публикации видео в интернете инцидентом заинтересовалось минобразования — ведомство утверждает, что конфликт исчерпан.

Видео, в котором преподаватель бросает партой в школьника, появилось в интернете в середине октября. Минобразования Таджикистана подтвердило, что драка произошла в одной из столичных школ.

Ведомство утверждает, что на данный момент конфликт исчерпан из-за примирения сторон.

Из-за опубликованного видео родителей подравшегося ученика вызвали в школу.

«Подобные случаи происходят и в зарубежных странах, но для таджиков издревле приемлемы принципы проявления уважения к учителю. Подобный поступок говорит о низком уровне знаний и воспитания отдельного ученика», — считают в Минобразования.

Ученику пришлось попросить прощения у учителя, а тот извинился перед родителями ученика.

Также преподавателю сделали выговор.

Сама драка произошла еще в мае 2017 года. Ученик якобы ударил учителя по плечу и оскорблял его. Из-за этого преподаватель бросил в школьника партой, после чего оба подрались.

Все это снимал другой ученик, который после мигрировал в Россию, где и опубликовал видео спустя полгода после драки.

Фото: скриншот с видео

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