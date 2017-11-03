В Бишкеке перед посольством Казахстана прошел митинг. Собравшиеся призвали казахские власти открыть границу до 5 ноября. В противном случае, они потребуют от властей Кыргызстана начать процедуру выхода из ЕАЭС.
Митинг был организован Конгрессом по правам человека стран Центральной Азии. Всего у здания посольства Казахстана собралось около 40 человек.
Митингующие обратились к властям Казахстана и президенту Нурсултану Назарбаеву с призывом разрешить ситуацию на кыргызско-казахской границе и открыть доступ для пересечения КПП до 5 ноября.
В противном случае, они пообещали обратиться к властям Кыргызстана с требованием начать процедуру выхода из ЕАЭС.
По мнению собравшихся, причиной возникновения ситуации на кыргызско-казахской границе является визит Омурбека Бабанова в Казахстан, когда он встретился с президентом Назарбаевым.
Люди держали плакаты с надписями «Кыргызы и казахи — братья», «Стоит задуматься о выходе из ЕАЭС», «Вся проблема началась с Бабанова, кыргызско-казахская граница должна быть открыта!»
Митинг продолжался около 40 минут, после чего люди разошлись. За соблюдением порядка следили милиционеры.
Резолюция
Митингующие написали резолюцию, в которой составили свои требования перед властями Казахстана.
В частности, в документе говорится, что власти Казахстана своими действиями «нарушают требования международных организаций».
«Если Казахстан не выполнит взятые обязательства перед международным институтом в области прав человека, мы будем вынуждены требовать от международных организаций о введении экономических санкций по отношению к Республике Казахстан», — сказано в документе.
Также митингующие в своей резолюции заявили, что Казахстан нарушает права людей на «свободное передвижение граждан от одного места в другое».
Они грозят, что потребуют экономических санкций со стороны международных организаций, к примеру ОБСЕ, чьи требования Казахстан нарушает.
Дипломатический скандал
Ситуация на кыргызско-казахской границе усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.
После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.
С 18 октября ситуация облегчилась, когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.
Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.
На 1 ноября 2017 года на кыргызско-казахских пунктах пропуска скопилось более 700 груженых фур.
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