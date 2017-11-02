Кыргызским предпринимателям, которые понесли убытки из-за ситуации на кыргызско-казахской границе, дадут отсрочку на пять лет на погашение кредитов. Ранее была создана специальная комиссия для оценки ущерба, нанесенного бизнесменам.

Пресс-служба Министерства экономика сообщила о введении кредитной отсрочки на пять лет.

По словам замминистра экономики Данияра Иманалиева, в правительстве также разработан ряд мер, направленных на поддержку предпринимателей: налоговые льготы, меры по таможенным платежам и социальным отчислениям.

Ранее Министерство экономики создало специальную комиссию, которая оценит суммы потерь бизнесменов, пострадавших из-за ситуации на границе.

Также мониторинг ситуации на границе проводят Министерство транспорта и Министерство внутренних дел.

На 1 ноября 2017 года на кыргызско-казахских пунктах пропуска скопилось более 700 груженых фур.

По словам министра экономики Артема Новикова, каждый предприниматель теряет по 23 тысячи долларов за сутки простоя на границе.

Ранее бизнесмены Кыргызстана заявили, что собираются подать в суд ЕАЭС для возмещения потерь из-за ситуации на кыргызско-казахской границе.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

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