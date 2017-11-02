Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что на ТЭЦ Бишкека начал поступать уголь из Казахстана. Ранее казахские власти запретили продавать уголь Кыргызстану после дипломатического скандала между странами.

Зилалиев заявил на заседании парламента 2 ноября, что из Казахстана уже поступили 15 вагонов угля.

По его словам, в ноябре ожидаются поставки около 100 тонн твердого топлива.

Ранее Зилалиев заявлял, что ТЭЦ Бишкека проведет отопительный сезон без казахского угля, потому что власти соседней страны ввели временный запрет на продажу угля из-за собственных нужд.

Также президент Алмазбек Атамбаев заявил, что все кыргызские ТЭЦ должны быть переведены на местный уголь.

Из-за нехватки угля в Кыргызстане цена на твердое топливо резко выросла. Многие жители Кыргызстана покупают уголь из Казахстана из-за его более высокого качества.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана усугубилась после критики президента Алмазбека Атамбаева в адрес властей Казахстана. В частности, он обвинил их в «разворовывании» богатств страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Однако вопрос упрощенного пропуска фур с грузами до сих пор не решен.

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