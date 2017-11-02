Управление культуры и Объединенная дирекция мемориальных музеев очистили более 200 скульптур из мрамора и доломита в Дубовом парке в центре Бишкека.

По информации мэрии Бишкека, в Дубовом парке в центре столицы очистили скульптуры музея под открытым небом.

Очищением скульптур занимаются Управление культуры и Объединенная дирекция мемориальных музеев.

Музей под открытым небом в Дубовом парке открыли 28 лет назад – в 1989 году. Тогда там было чуть более 90 скульптур.

С тех пор коллекции скульптур постепенно пополнялись — сейчас их более 200.

Ранее в Бишкеке привели в порядок другую достопримечательность — фонтан «Солнечные рыбки» скульптора Владимира Кругмана.

Знаменитый фонтан впервые за 34 года очистили, а после начали реставрировать. Также мэрия обустроила территорию вокруг фонтана.

Также были отреставрированы скульптуры Ольги Мануиловой, украшавшие здание театра оперы и балета.

Фото: Мэрия Бишкека

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