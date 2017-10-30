Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление о предоставлении отсрочки по таможенным платежам, налогам и соцотчислениям для застрявших на кыргызско-казахской границе предпринимателей.

Министр экономики Артем Новиков заявил на заседании правительства, что предприниматели, пострадавшие от ситуации на границе, получат налоговые послабления. Также им не будет начисляться пеня и штраф из-за недоимки налогов.

По его словам, текущую ситуацию на границе нужно признать «как обстоятельство, которое невозможно предусмотреть и предотвратить». Он сообщил, что за сутки простоя на границе предприниматели теряют около $23 тысяч.

«Будет создана комиссия для разработки в кратчайшие сроки критериев отбора предпринимателей, которым будет оказана поддержка», — заявил Новиков.

Премьер-министр Сапар Исаков подписал постановление о предоставлении отсрочки по таможенным платежам, налогам и соцотчислениям. Глава кабмина сообщил, что дорожную карту, которая должна была решить вопросы с пропуском фур на границе, с властями Казахстана подписать не удалось и «мы должны потерпеть».

«Я хочу отметить, что предприниматели сразу не получат льготы и отсрочки. […] Мы постараемся сделать все в кратчайшие сроки, чтобы предприниматели знали — правительство переживает за них», — сказал Исаков.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Сейчас главная проблема — это низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников. На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» до сих пор стоят более 400 грузовых фур.

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