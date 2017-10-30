Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана уничтожил более 100 килограмм сыров из Кыргызстана. По данным комитета, продукция не соответствовала санитарным нормам.
Комитет ветконтроля обнаружил на складе компании «Шарапат» 127, 8 килограмм сыра трех кыргызских торговых марок — сыр чечил торговой марки Bergader, сыр сулугуни индивидуального предприятия Bykoff, сыр козий компании «Ала-тоо-сут»
По информации Комитета ветконтроля, поставщики не предоставили ветеринарные документы, которые доказывают безопасность товара.
Также на сырах не была указана дата изготовления и сроки хранения. Кроме этого, производителей не было в списке реестра предприятий, которые могут поставлять свои продукты в Казахстан.
«Вся продукция снята с реализации и в последующем уничтожена», — сообщили в Комитете ветконтроля Казахстана.
Ранее 24 октября из Казахстана вернули более 400 тонн фруктов, привезенных из Кыргызстана из-за отсутствия фитосанитарного сертификата.
Правительство Кыргызстана 30 октября собирается рассмотреть «ответные адекватные меры по усилению ветконтроля на границе со стороны Казахстана».
Ситуация на кыргызско-казахской границе
После того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны, казахские пограничники усилили контроль на границе.
На пропускных пунктах со стороны Кыргызстана начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.
Такая ситуация продолжалась до 18 октября, тогда главы правительств двух государств договорились, что через границу в облегченном режиме могут проходить физические лица, пустые фуры и пассажироперевозчики.
Главная проблема на границе все еще сохраняется — это низкая скорость пропуска грузовых фур.
Пробка на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» растянулась на 12 километров, в заторе скопилось более 500 грузовых фур. Водители вынуждены стоять в очередях по несколько суток для проезда в Казахстан.
Фото иллюстративное: AvizInfo.kz
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