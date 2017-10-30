Ведущий Владимир Соловьев считает, что радиостанция «Эхо Москвы» после нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр «травит» его и других журналистов ВГТРК.

Журналист и ведущей Владимир Соловьев в интервью «Комсомольской правде» заявил о том, что радиостанция «Эхо Москвы» и ее главред Алексей Венедиктов «травят» его и других журналистов телеканала «Россия».

По словам ведущего, к «травле» также подключены следственные органы.

По мнению Соловьева, «Эхо Москвы» использует в своих целях нападение на Татьяну Фельгенгауэр.

«На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии – это дважды неприлично», — сказал он.

Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил о том, что ради безопасности вывезет свою журналистку Ксению Ларину из России.

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину из страны, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар ножом в горло может быть после этой передачи от Соловьева, а он будет подстрекателем», — сказал Венедиктов.

Причиной «эвакуации» Ксении Лариной стал эфир Владимира Соловьева на радиостанции «Вести FM», где обсуждалась деятельность Ксении Лариной, в том числе ее пост в соцсети, где она написала, что Соловьев хотел, чтобы на журналиста Татьяну Фельгенгауэр напали.

В ответ Соловьев вместе с журналистом Арменом Гаспаряном обвинили Ларину в клевете и назвали «откровенной сволочью».

Хотя лично Соловьев и телеканал «Россия 24» действительно не раз критиковали действия журналистов «Эха Москвы», в том числе и Татьяну Фельгенгауэр, обвиняя их в работе на США и западные НКО.

На радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр напали 23 октября прямо в редакции — некий Борис Гриц ударил ее ножом в шею.

Грица задержала полиция. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Фельгенгауэр находится в больнице. По словам врачей, она идет на поправку.

Татьяна Фельгенгауэр не первый журналист «Эха Москвы», который подвергся нападению.

В 2017 году журналистка Юлия Латынина покинула Россию после того, как неизвестные сожгли машину ее родителей.

Радиоведущий Александр Плющев утверждает, что угрозы их журналистам приходят регулярно.

«Эхо Москвы» – круглосуточная российская радиостанция, известная своими аналитическими программами и интервью. Власти России не раз пытались закрыть или приостановить деятельность радиостанции.

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