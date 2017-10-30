Таджикский эколог Халил Каримов получит международную премию Охотничьего наследия имени Питера Хатвея Капстика за «огромный вклад в охрану окружающей среды». Этой же премией был удостоен в 2007 году 26-й президент США Теодор Рузвельт.

Церемония вручения состоится 6 января 2018 году на ежегодном съезде американского общества охотников и защитников природы Dallas Safari Club.

Dallas Safari Club считает, что Каримов внес «огромный вклад в охрану окружающей среды».

«Я не ожидал что эту престижную премию присудят мне», — сказал Халил Каримов в интервью радио «Озоди».

В 2007 году за сохранение национальных парков этой же премии был удостоен 26-й президент США Теодор Рузвельт.

Dallas Safari Club — американское общество охотников и защитников природы, которые начали с 2004 года вручать премию за выдающиеся заслуги в области защиты окружающей среды. Премия названа в честь известного защитника природы Питера Хатвея Каптика.

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