Ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Ксению Ларину «эвакуируют» из России минимум на полгода по решению главреда радиостанции. По словам Алексея Венедиктова, «другого способа защитить журналистов от подстрекателей» у него нет.

Решение вывезти из России Ксению Ларину из России принял главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину из страны, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар ножом в горло может быть после этой передачи от Соловьева, а он будет подстрекателем», — сказал Венедиктов.

Причиной «эвакуации» стал эфир Владимира Соловьева на радиостанции «Вести FM», где обсуждалась деятельность Ксении Лариной, в том числе ее пост на фейсбуке, в котором она написала, что Соловьев хотел, чтобы на журналиста Татьяну Фельгенгауэр напали.

«Это более чем странно, потому что я как раз всегда и всюду говорил о недопустимости всех форм насилия: зеленки в лицо, торта в лицо, подсматриваний, подглядываний и другого», — прокомментировал возможный отъезд Лариной Соловьев.

«Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», — написала Ксения Ларина после нападения на Татьяну Фельгенгауэр.

В ответ Соловьев вместе с журналистом Арменом Гаспаряном обвинили Ларину в клевете и назвали «откровенной сволочью».

Тем не менее, до нападения на новостном канале «Россия 24» не раз показывали репортажи, в которых лично Фельгенгауэр и других сотрудников радиостанции «Эхо Москвы» обвиняли в работе на Госдеп и западные НКО.

«Есть очевидно сумасшедший, который это сотворил, судя по его записям и прочему, он — не слушатель „Вести ФМ“, он — взглядов, крайне близких к „Эху Москвы“. Но сошел с ума он не из-за „Эха Москвы“, конечно», — сказал о нападении на Татьяну Фельгенгауэр Владимир Соловьев.

Нападение на журналистку «Эха Москвы» Фельгенгауэр произошло 23 октября.

Борис Гриц прыснул в лицо охраннику из газового баллончика, поднялся на 14 этаж здания в радиостанцию, где подошел к радиоведущей и ударил ее ножом в горло.

Грица задержала полиция. Его отправили в СИЗО на два месяца.

Фельгенгауэр находится в больнице. По словам врачей, она идет на поправку.

Татьяна Фельгенгауэр не первый журналист «Эха Москвы», который подвергся нападению.

В 2017 году журналистка Юлия Латынина покинула Россию после того, как неизвестные сожгли машину ее родителей.

Радиоведущий Александр Плющев утверждает, что угрозы их журналистам приходят регулярно.

«Эхо Москвы» – круглосуточная российская радиостанция, известная своими аналитическими программами и интервью. Власти России не раз пытались закрыть или приостановить деятельность радиостанции.

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