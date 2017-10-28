Посольство Кыргызстана в России утверждает, что кыргызстанец получил огнестрельное ранение после словесной перепалки с местным жителем. Уголовное дело по этому факту не возбудили, но посольство взяло дело под свой контроль.

По информации посольства Кыргызстана, в WhatsApp распространили видеообращение кыргызстанца, рассказавшего, что в его соотечественника стреляли в Москве.

Дипломаты и сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана в России выяснили, что 31-летний гражданин Кыргызстана получил огнестрельное ранение и черепно-мозговую травму.

До нападения кыргызстанец вступил в словесную перепалку с местным жителем.

Мужчину госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 в нейрохирургическое отделение.

Идет сбор материалов по инциденту, уголовное дело московская полиция не возбудила.

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