Посольство Кыргызстана в России утверждает, что кыргызстанец получил огнестрельное ранение после словесной перепалки с местным жителем. Уголовное дело по этому факту не возбудили, но посольство взяло дело под свой контроль.
По информации посольства Кыргызстана, в WhatsApp распространили видеообращение кыргызстанца, рассказавшего, что в его соотечественника стреляли в Москве.
Дипломаты и сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана в России выяснили, что 31-летний гражданин Кыргызстана получил огнестрельное ранение и черепно-мозговую травму.
До нападения кыргызстанец вступил в словесную перепалку с местным жителем.
Мужчину госпитализирован в городскую клиническую больницу №1 в нейрохирургическое отделение.
Идет сбор материалов по инциденту, уголовное дело московская полиция не возбудила.
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