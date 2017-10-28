Суд вынес решение по делу о мародерстве в отношении экс-депутата «Ата-Мекена» Райкана Тологонова – его осудили на 15 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Первомайский районный суд признал экс-депутата Райкана Тологонова виновным по делу о мародерстве. При оглашении приговора адвоката подсудимого не было в зале суда.

Тологонов осудили на 15 лет колонии усиленного режима, также у него конфискуют имущество.

По версии обвинения, депутат руководил группой лиц, которая совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе принадлежащих семье свергнутого президента Курманбека Бакиева в 2010 году

Кроме того, он был признан виновным в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении боеприпасов, взрывчатых веществ.

Его задержали 28 марта и водворили в СИЗО до конца следствия.

Ранее сын Райкана Тологонова Иса Тологонов утверждал, что сотрудники ГКНБ требуют от его брата, который находится в тюрьме, дать показания против оппозиционных депутатов Омурбека Текебаева и Садыка Шер Нияза. Иначе, якобы его не освободят досрочно, а отца оставят под стражей.

Тогда Госкомитет нацбезопасности заявил, что слова сына депутата — попытка увести дело в «политическую плоскость».

В 2013 году на Райкана Тологонова уже возбуждали уголовное дело по этим же статьям, по этому делу также проходили депутаты от «Ата Мекен» — Турат Мадылбеков, Болот Шер и Омурбек Текебаев.

Однако, уголовное дело приостановили. А в 2015 году Тологонов покинул партию «Ата Мекен».

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