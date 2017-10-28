Милиционера, по вине которого в аварии с участием пяти машин погибли два человека, осудили на 10 лет колонии-поселения. Кроме того, осужденный должен выплатить 200 тысяч сомов семье одного из погибших.

Сотрудника милиции, по вине которого 18 августа погибли двое, осудили на 10 лет колонии-поселения.

Семье Дмитрия Кисленко, погибшего в той аварии, сотрудник правоохранительных органов должен выплатить 200 000 сомов.

У погибшего Кисленко остались двое маленьких детей — старший болен сахарным диабетом, а у младшей — порок сердца. Дмитрий был единственным кормильцем в семье.

Авария с участием пяти машин, в которой погибли двое, произошла в Бишкеке на проспекте Айтматова ранним утром 18 августа.

По версии следствия, милиционер в нетрезвом состоянии ехал за рулем «Тойоты Виндом» и столкнулся с «Маздой».

В результате удара водитель и пассажир «Мазды» скончались на месте.

Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов утверждает, что милиционер был сотрудником УВД Ленинского района в звании старшины и служил в органах внутренних дел с 2011 года.

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