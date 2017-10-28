Парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Мадрид ввел прямое управление в регионе и планирует провести досрочные выборы.

Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании 27 октября.

Накануне голосования глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался от требования Мадрида в проведении досрочных выборов.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что законность в Каталонии будет восстановлена.

«Я призываю всех испанцев сохранять спокойствие», — написал он в Твиттере.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) October 27, 2017

Сенат Испании проголосовал за введение в регионе прямого управления, а испанские власти распустили правительство и парламент Каталонии. Они назначили досрочные выборы в парламент автономии на 21 декабря.

После новоизбранный парламент назначит правительство региона.

Также испанские власти отстранили главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо — наказать правоохранительные органы Каталонии за отказ противодействовать избирателям Мадрид обещал еще в день референдума.

Референдум о независимости

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Мадрид не признал результаты референдума, а Евросоюз признал голосование «незаконным и антиконституционным».

В день референдума в Каталонии пострадали более 800 человек — Мадрид заранее сменил руководство местного МВД и прислал в регион тысячи полицейских, которые должны были остановить избирателей.

Полиция и гражданская гвардия врывались на избирательные участки и забирали урны для голосования, также отключали свет и интернет для того, чтобы на пунктах голосования не могли воспользоваться данными переписи населения.

Полиция вступала в потасовки с каталонцами, в борьбе с местными жителями применялись дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули. Каталонская полиция отказалась принимать в этом участие и была раскритикована Мадридом.

Власти Каталонии разрешили разрешили людям печатать бюллетени на принтере, а жителям — голосовать в любом пункте, который полиция еще не закрыла.

Каталония объявила, что 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании, а в референдуме приняли участие 2,2 миллиона человек, что составляет более 40 процентов жителей региона.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой считает, что большинство каталонцев проигнорировали выборы и назвал их несостоявшимися.

Каталония — один из наиболее экономически развитых регионов Испании. Население Каталонии составляет около 16% от всего населения страны, при этом они производят около 23% ВВП. Многие каталонцы считают, что Мадрид забирает у них больше, чем отдает.

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