Еврокомиссия признала каталонский референдум незаконным, однако призвала власти Испании к мирному диалогу с жителями автономного округа.

По мнению Еврокомиссии, независимость Каталонии — это внутренняя проблема Испании, которая должна решаться согласно конституции страны.

«В соответствии с конституцией Испании вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным», — заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас

В то же время, комиссия призвала испанские власти перейти к мирному диалогу с жителями Каталонии, заявив, что «насилие никогда не было инструментом политики».

«Пришли времена стабильности и единства, а не разрозненности», — добавил Схинас.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что урегулирование каталонской проблемы требует вмешательства третьей стороны.

«Я думаю, что мы заслужили право быть услышанными, чтобы [на наши проблемы] напрямую обращали внимание европейские институты. Очевидно, что [для урегулирования ситуации] необходимо посредничество третьей стороны», — сказал он.

Референдум в Каталонии

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона от Испании. Мадрид считает голосование антиконституционным и незаконным.

Дата выборов давно была известна, потому испанские власти заранее сменили руководство каталонского МВД и прислали в регион тысячи полицейских.

Правоохранителям поручили закрыть избирательные участки и помешать местным жителям голосовать.

Жители области пришли на избирательные участки ранним утром, часть каталонцев ночевала рядом с ними опасаясь, что полиция их закроет.

С утра более 70 процентов пунктов голосования работали и принимали людей, но в течение дня была закрыта большая часть из них, по данным некоторых СМИ — вплоть до 90 процентов.

Испанская полиция и гражданская гвардия пытались остановить избирателей, разгоняя людей слезоточивым газом, дубинками, резиновыми пулями и грубой силой. В ходе референдума пострадало более 800 человек.

В школах, где находились избирательные участки, отключали свет и интернет, полиция врывалась туда и забирала урны для голосования.

В результате власти Каталонии разрешили разрешили людям печатать бюллетени на принтере, а жителям — голосовать в любом пункте, который полиция еще не закрыла.

Каталония объявила, что 90 процентов избирателей проголосовали за независимость от Испании, а в референдуме приняли участие 2,2 миллиона человек, что составляет более 40 процентов жителей региона.

По мнению премьер-министра Испании Мариано Рахоя, выборы не состоялись, ведь большинство не пошло на выборы.

Почему Каталония стремится к независимости?

Каталония — один из самых высокоразвитых автономных округов в Испании. Ее жители говорят на каталонском языке, имеет свою культуру, у автономного округа есть свой парламент и правительство.

Область присоединилась к Испании после ее завоевания королем Филиппом V в 1714 году. При этом Каталония пытается отделиться от Испании с XIX века.

Особенно сильны эти настроения были после смерти испанского диктатора Франко в 1975 году — во время своего правления он жестоко подавлял стремление каталонцев к независимости.

Каталония производит 23% ВВП от общего объема страны, и по мнению местных жителей, Мадрид забирает у них больше, чем отдает. Сами власти категорически против независимости округа.

Однако, не все каталонцы хотят отделиться от Испании — накануне референдума в Барселоне прошли два митинга. На одном десятки тысяч людей выступали за независимость региона, но участники другого скандировали «Каталония — это Испания!»

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