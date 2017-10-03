Агентство США по международному развитию (USAID) провело мониторинг больниц Нарына, в которых лечатся больные туберкулезом и обнаружило, что некоторые из них отказываются от приема противотуберкулезных препаратов из-за религиозных побуждений.

В Нарынской области агентство США по международному развитию (USAID) провело мониторинг работы местных больниц, в которых лечатся больные туберкулезом.

Результаты мониторинга показали, что некоторые пациенты отказываются принимать лекарства из-за религиозных убеждений.

С целью просвещения населения о проблемах и опасностях туберкулеза, USAID провела работу с местными имамами с целью обучения их тому, что такое туберкулез и что его нельзя вылечить традиционными народными методами.

«Мы хотим развеять мифы и обучить имамов, чтобы они на своем уровне во время намазов, в личных беседах, на мероприятиях, где они присутствуют, если речь заходит о здоровье, спокойно и с уверенностью просвещали верующих», — сказал представитель USAID Дильшат Хаитов.

Мониторинг агентства показал, что около 80 процентов всех имамов в Нарынской области владеют верной информацией о туберкулезе. В целом, они охватывают аудиторию более чем в 1700 жителей, которым они могут рассказать об опасности и правильном отношении к больным туберкулезом.

Директор проекта «Победим туберкулез» Айнура Ибраимова считает, что необходимо улучшить просвещение верующих ради снижения стигмы и дискриминации в отношении больных туберкулезом и их родственников.

По мнению Ибраимовой, также необходимо пересмотреть подход к работе с народными целителями, которые выдают себя за молдо, предлагая сомнительные варианты лечения туберкулеза, такие как верблюжье и ослиное молоко, собачий жир и прочее.

Также с религиозными представителями обсуждались вопросы о допуске больных туберкулезом в мечети для молитвы, изоляция больных по шариату, а также возможность женитьбы на верующих, больных туберкулезом.

В интервью изданию Kaktus представитель Духовного управления мусульман Кыргызстана Бахтияр Токтогазы уулу рассказал, что пациентов, которые отказываются от лечения туберкулеза по религиозным причинам, очень мало.

«Это просто невежды. Они не знают, что для лечения туберкулеза созданы современные препараты. Отказов не должно быть. То, что врач прописывает, от этого нельзя отказываться. Традиционным методом туберкулез не излечить», — сказал он.

Несмотря на то, что в Кыргызстане уровень смертности от туберкулеза довольно низкий, в стране наблюдается рост устойчивой к современному лечению формы туберкулеза.

Новые формы болезни требуют непрекращающегося лечения в течении года или двух.

По данным национального центра фтизиатрии Кыргызстана, уровень болеющих формой туберкулеза, которая устойчива к лечению, составляет 25 процентов. Это один из самых высоких показателей в мире.

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