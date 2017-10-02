Госкомитет нацбезопасности вызвал на допрос экс-депутата и журналиста Кабая Карабекова. Сам Карабеков считает, что это связано с его статьей в издании «КоммерсантЪ» под заголовком «Спецслужбы Киргизии подключились к выборам».

Карабеков сказал в интервью «Кактусу», что поводом для его вызова на допрос в ГКНБ послужила статья в газете «КоммерсантЪ» под заголовком «Спецслужбы Киргизии подключились к выборам».

«Я не знаю, в качестве кого я вызываюсь на допрос. Подробности сообщу позже», — сказал он.

В ГКНБ подтвердили, что Карабекова вызвали из-за его статьи в газете «КоммерсантЪ», но подробностей не сообщили.

В статье говорится о задержании сотрудниками ГКНБ депутата от фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаева, которого подозревают в попытке «насильственного захвата власти».

В ведомстве считают, что Исаев и его «сообщники» должны были вербовать людей, которые бы протестовали из-за «фальсификации итогов» президентских выборов в случае проигрыша Омурбека Бабанова.

Также Карабеков указывает в своей статье, что ГКНБ проводил совещание, где обсуждался рейтинг провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова.

«По сведениям спецслужб, Сооронбай Жээнбеков почти вдвое уступает по популярности Омурбеку Бабанову», — говорится в статье.

Ранее Жээнбеков подал иск в защиту своей чести и достоинства на онлайн-издание 24.kg и Карабекова.

В своей статье Карабеков написал о «…тесных связях братьев Жээнбековых с радикальными арабскими организациями». Политик требует с каждого ответчика по 5 млн сомов в качестве морального ущерба.

Соавтор: Анна Капушенко

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