Ведущую радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы после нападения. В конце октября ее ударили ножом в горло прямо в редакции радиостанции.

Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы 2 ноября — спустя 11 дней после нападения.

«Дорогие и любимые коллеги! Ну, не названивайте моей маме, я дома, все ок. Дайте чуть-чуть в себя прийти. И мне, и моей семье. Спасибо, люблю!», — пишет она.

Информацию о выписке своей сотрудницы подтвердил и главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов — он написал об этом в своем телеграм-канале.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр

На журналистку и заместителя главреда радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр напали 23 октября.

Неизвестный, позже опознанный как 48-летний Борис Гриц, брызнул в лицо охраннику из баллончика, и проник в здание радиостанции.

Мужчина знал куда идти – он поднялся на 14 этаж, где находился офис «Эха Москвы», подошел к Татьяне Фельгенгауэр со спины и ударил ее ножом в шею.

Подоспевшие охранники повалили его на пол, но он успел легко ранить одного из них. После его передали милиции, а Фельгенгауэр госпитализировали.

Вечером 23 октября появилась информация, что дело могут квалифицировать, как «хулиганство», что вызвало недовольство у журналистского сообщества.

В результате Грица, утверждавшего, что находился с журналисткой в «телепатическом контакте», отправили на два месяца в СИЗО.

Мужчину обвиняют по статьям «Покушение на убийство» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а его близкие утверждают, что он искал адрес Фельгенгауэр.

Пока Фельгенгауэр находилась в больнице, ее коллега Ксения Ларина обвинила ведущего телеканала «Россия» Владимира Соловьева в том, что он хотел, чтобы на ведущую «Эха Москвы» напали.

«Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы», — написала Ксения Ларина.

В ответ Соловьев вместе с журналистом Арменом Гаспаряном в эфире на радиостанции «Вести FM» обвинили Ларину в клевете и назвали «откровенной сволочью».

До нападения на Фельгенгауэр на новостном канале «Россия 24» действительно не раз показывали репортажи, в которых лично Фельгенгауэр и других сотрудников радиостанции «Эхо Москвы» обвиняли в работе на Госдеп и западные НКО.

После эфира «Вести FM» главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил, что «эвакуирует» Ксению Ларину из России.

«Я принял решение эвакуировать Ксению Ларину из страны, и она покинет страну минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность, потому что следующий удар ножом в горло может быть после этой передачи от Соловьева, а он будет подстрекателем», — сказал Венедиктов. Однако Ларина по-прежнему находится в России.

В ответ Владимир Соловьев обвинил «Эхо Москвы» в травле себя и других журналистов телеканала «Россия», а также сказал, что радиостанция «ловит хайп» на нападении на Татьяну Фельгенгауэр.

«Эхо Москвы» — круглосуточная российская радиостанция, известная своими аналитическим программами и интервью. Власти России не раз пытались закрыть или приостановить деятельность радиостанции.

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