Алексей Навальный подал в суд на президента России Владимира Путина из-за того, что власти в разных городах и регионах России не дают борцу с коррупцией проводить и организовывать митинги. Административный иск политика зарегистрировал Тверской суд Москвы.

Иск Навального пока не принят к рассмотрению, но зарегистрирован. В иске говорится «о признании незаконными действий и бездействия» президента России.

По мнению Алексея Навального, президент России Владимир Путин приказал чиновникам не согласовывать митинги оппозиционера.

«И нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании», — сказал он.

Алексей Навальный — российский оппозиционер, основавший Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Навальный и ФБК расследуют происхождение имущества крупных российских чиновников — самым громким стало расследование имущества премьер-министра Дмитрия Медведева, после которого в России прошли крупные антикоррупционные митинги.

Политик собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года в России.

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