Полиция Нью-Йорка ждет ордера на арест создателя «Мирамакс» Харви Вайнштейна. Кинопродюсера подозревают в изнасиловании.

Полиция Нью-Йорка собирается арестовать Харви Вайнштейна.

«Господин Вайнштейн сейчас находится за пределами штата. Нам нужен будет ордер на арест, чтобы арестовать его», — сказал представитель полиции.

Правоохранительные органы получили показания актрисы Пас де ла Уэрта, рассказавшей, что Вайнштейн изнасиловал ее дважды в 2010 году.

В первый раз, по словам актрисы, режиссер изнасиловал ее в октябре 2010. Тогда он предложил ей подвезти ее домой после вечеринки.

В ноябре того же года Вайнштейн снова наведался к ней домой и изнасиловал.

Еще одно расследование против Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса на основании его «противозаконных действий» в 2015 году. Однако, пока полиция не раскрывает информации об уголовном деле.

Но известно, что лос-анджелесская полиция уже расследует дело об изнасиловании Вайнштейном итальянской модели в 2013 году.

Несмотря на то, что о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна еще в 2015 году рассказала актриса Эшли Джадд, резонанс эта информация вызвала лишь в октябре 2017 года, после публикации расследования американских журналистов из The New York Times под названием «Десятилетия обвинений в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна».

Бывшие и нынешние подчиненные Вайнштейна рассказали СМИ о сексуальных домогательствах продюсера в отношении голливудских актрис, его ассистенток, фотомоделей и других женщин.

Расследование вызвало общественный резонанс: многие актрисы начали признаваться о домогательствах со стороны Вайнштейна, среди них Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Лена Хиди, Азиа Ардженто, Ромола Гарай и другие.

Сам кинопродюсер продолжает отрицать, что насиловал женщин. Он настаивает, что все его сексуальные контакты произошли «по обоюдному согласию».

От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал, исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила продюсера ордена Почетного Легиона, а его дело расследуют американские и британские полицейские и ФБР.

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