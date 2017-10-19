Актриса Лена Хиди написала в твиттере о сексуальных домогательствах главы «Мирамакс» Вайнштейна. В начале октября американские СМИ выяснили, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн около 30 лет домогался до актрис.

Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер, написала в твиттере, что «чувствовала себя беспомощной» перед продюсером, который домогался до нее.

Актриса рассказала о двух случаях домогательства. Первый произошел на Венецианском кинофестивале, когда Вайнштейн сделал ей непристойный намек, но она обратила все в шутку.

«Я сказала что-то вроде: «Да ты что, приятель? Это же как будто поцеловать отца! Пойдем выпьем, вернемся к остальным». Больше я в фильмах Miramax не появлялась», — написала она.

Однако, по словам Лены Хиди, спустя несколько лет продюсер пригласил ее на завтрак — она не думала, что он будет приставать к ней после того, как она ему отказала.

После разговора о кино Ванштейн попросил ее подняться с ним в номер, чтобы показать сценарий.

Актриса утверждает, что когда они вышли из лифта, рука Вайнштейна лежала на ее спине.

«Меня не интересует ничего кроме работы, пожалуйста, не думай, что я пришла сюда за чем-то еще, ничего не будет», — сказала ему актриса. По ее словам, он разозлился.

Выйдя из лифта, он подталкивал ее вперед, но не смог открыть дверь номера — не сработала карта.

«Он провел меня обратно к лифту и через отель к стоянке, крепко схватив сзади за руку, заплатил за мою машину и прошептал на ухо: “Никому не говори об этом, ни своему менеджеру, ни агенту”. Я села в машину и заплакала», — говорит актриса.

Лена Хиди пополнила список из почти 40 женщин, обвинивших Вайнштейна в домогательствах или сексуальном насилии. Также с домогательствами встретились такие актрисы, как Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Азия Ардженто.

Обвинения в сексуальных домогательствах

Скандал с продюсером начался 5 октября после публикации расследования американских журналистов из The New York Times под названием «Десятилетия обвинений в сексуальных домогательствах против Харви Вайнштейна».

Бывшие и нынешние подчиненные Вайнштейна рассказали СМИ о сексуальных домогательствах продюсера в отношении голливудских актрис, его ассистенток, фотомоделей и других женщин.

Расследование вызвало общественный резонанс: многие актрисы начали признаваться о домогательствах со стороны Вайнштейна, полиция начала против него расследование, а его жена заявила о расставании.

От Вайнштейна ушла жена, его уволили из The Weinstein Company, которую он же и основал, исключили из Американской и Британской киноакадемий. Франция лишила продюсера ордена Почетного Легиона, а его дело расследуют американские и британские полицейские и ФБР.

Сам Вайнштейн «безоговорочно отрицает» любые обвинения в его адрес и настаивает, что все «отношения происходили по обоюдному согласию».

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