Власти Палестины хотят подать в суд на Великобританию из-за декларации Бальфура, по причине которой сто лет назад была заложена основа для создания Израиля.

По информации информагентства Палестины Wafa, власти страны готовят иск против Великобритании.

МИД Палестины утверждает, что цель иска — «убедить британское правительство извиниться и выплатить разумные репарации».

Власти считают принятую 100 лет назад декларацию Бальфура исторической ошибкой.

По их мнению, именно из-за этой декларации после образования Израиля в 1948 году арабы были изгнаны со своих территорий.

Накануне юбилея принятия декларации Бальфура в Великобритании, в Палестине прошли митинги, протестующие жгли британские флаги.

Демонстранты выкрикивали оскорбления в адрес Мэй и Артура Бальфура, который в 1917 году занимал пост министра иностранных дел Великобритании

Празднование юбилея принятия декларации прошли 2 ноября в Лондоне, при участии главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

На встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Биньямин Нетаньяху сказал, что Палестина должна признать израильское государство.

Мэй сказала, что гордится ролью Великобритании в создании Израиля, но выразила опасения по поводу незаконных поселений на палестинских территориях.

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