Патрульная милиция Бишкека проводит экзамен на знание правил дорожного движения среди водителей маршрутных такси. Проверка навыков и знаний водителей продлится до конца 2017 года.

Как сообщила пресс-служба Патрульной милиции Бишкека, с 23 октября начался рейд «Общественный транспорт».

Водителей маршрутных такси, которые нарушают правила дорожного движения, отслеживают и задерживают патрульные.

Машину отправляют на штрафстоянку, а водителя принудительно отправляют на пересдачу экзамена по ПДД.

За три дня выявили 82 правонарушителей, из них пока только 15 водителей прошли пересдачу экзамена.

Также были составлены протоколы на тех водителей, которые не прошли переэкзаменовку и не следили за техническим состоянием машины.

На спецстоянку отогнали 18 бусов, не соответствующих требованиям перевозки пассажиров.

В данный момент с водителями проводятся беседы о необходимости соблюдения правил и замены летней резины на зимнюю.

Рейд патрульных милиционеров продлится до конца декабря.

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