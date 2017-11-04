Следствие посчитало, что высказывания политика на предвыборном выступлении в городе Ош были направлены на «свержение власти» и «разжигание розни».

Уголовное дело против бизнесмена и депутата Омурбека Бабанова возбудили 4 ноября.

Представители политика пока отказались комментировать уголовное дело.

По мнению Генпрокуратуры, 28 сентября Бабанов во время своего выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» (старое название — «Он-Адыр») в городе Ош призывал людей к «возбуждению межнациональной вражды» и «активному неповиновению представителям власти», что могло бы привести к массовым беспорядкам.

«Проведенной комплексной филолого-политологической экспертизой установлено, что указанные публичные высказывания Бабанова содержат призывы, направленные на возбуждение межнациональной вражды, провокацию людей на неподчинение и свержение действующей власти», — сообщает главный надзорный орган.

Причиной этому стали две фразы сказанные политиком: «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» и «если хоть один милиционер будет обижать узбеков, то он уйдет со своей должности».

Уголовное дело возбудили по двум статьям: «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Политику может грозить как минимум пять лет лишения свободы.

Советник политика Мирсулжан Намазалиев на пресс-конференции 10 октября заявил, что эти слова Бабанова вырвали из контекста и смонтировали.

В свою очередь Генпрокуратура ответила, что монтажа видео с выступления Бабанова не было.

Сейчас дело направили в ГКНБ для дальнейшего расследования.

Омурбек Бабанов был одним из кандидатов на прошедших президентских выборах. По итогам голосования он занял второе место, набрав более 30% голосов избирателей.

После выборов политик признал итоги голосования, однако обвинил власти в «использовании административного ресурса» и «черного пиара» против него.

Победителем стал провластный кандидат и экс-премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, чья инаугурация пройдет 24 ноября.

Выступление Бабанова в Оше

Омурбек Бабанов встретился со своими сторонниками в жилом микрорайоне «Амир-Тимур» города Ош 28 сентября.

После этого в социальных сетях распространили фрагмент выступления политика, которое вызвало резонанс.

Растиражированный фрагмент искажал речь политика, поэтому позднее штаб Бабанова распространил полное видео выступления.

В нем Бабанов говорит о многонациональном Кыргызстане, а «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» произносит в контексте выборов в президенты, призывая жителей района не голосовать по принуждению за какого-либо кандидата.

Но на следующий день после его выступления, 29 сентября, жители Оша дали пресс-конференцию с требованием принять меры по выступлению Бабанова.

А 30 сентября возле избирательных штабов кандидата в президенты Омурбека Бабанова в Оше и Джалал-Абада прошли митинги недовольных речью политика.

Тогда госкомитет национальной безопасности заявил, что проверит материалы в соцсетях с выступлением Бабанова в Оше для дачи правовой оценки.

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