Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев заявил, что эта зима в Кыргызстане пройдет без дефицита электроэнергии — веерных отключений не будет.

По словам Дуйшенбека Зилалиева, веерных отключений этой зимой не будет, а за попытки спекуляции при продаже угля будут наказывать.

«Вместе с тем, особое внимание будет уделено вопросу ценообразования на уголь, который должен реализовываться населению по обоснованной цене. Любые факты спекуляций при продаже угля будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством», — сказал вице-премьер.

Веерных отключений не будет потому, что Токтогульское водохранилище полностью заполнено.

Компания «Электрические станции» зафиксировала рекорд в начале августа 2017 года.

Тогда в компании заявили, что это положительно скажется на обеспечение кыргызстанцев электроэнергии в зимний период 2017-2018.

«Вместе с притоком воды увеличивается выработка электроэнергии. Заполнение водохранилища означает, что грядущий осенне-зимний отопительный сезон пройдет без перебоев, без срывов. Дефицита электроэнергии не будет», — сказала в «Электрических станциях».

Ранее, низкая заполненность водохранилища приводила к регулярным отключениям света по всему Кыргызстану.

Например, в 2014 году водохранилище было заполнена на 75 процентов, что правительство назвало «критическим уровнем».

Но самый низкий уровень воды в водохранилище с начала века зарегистрировали перед зимой 2008 года.

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