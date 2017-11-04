Сестра подозреваемого в совершении теракта в Нью-Йорке 31 октября сказала, что брат не был религиозным, но был «очень доверчивым и добрым человеком».

Радио «Озоди» удалось связаться с сестрой Сайфулло Саипова, которого обвиняют в совершении теракта в Нью-Йорке. Девушка сообщила, что ее отца и брата уже два дня допрашивают спецслужбы Узбекистана.

По словам Умиды Саиповой, ее мама попала в больницу, узнав, что Сайфуло подозревается в совершении теракта.

«Он собирался вернуться обратно, сильно скучал по дому. Иногда во время телефонных разговоров он плакал, говорил, что скучает. Но каждый раз у него появлялись какие-то обстоятельства, из-за которых он не мог вернуться», — сказала Умида.

Саипова сообщила, что бороду ее брат начал носить после того, как женился в США. Тогда брат объяснил, что с бородой он выглядит старше и так он будет чувствовать себя в безопасности.

«Я спросила его, зачем он отрастил бороду, и он ответил, что в целях безопасности и чтобы выглядеть старше. Потому что, по его словам, его однажды избили грабители на заправке, думая, что он молодой, и он хотел выглядеть старше. К тому же он работал дальнобойщиком и находился в дороге по 10 дней, ему не всегда удобно было бриться», — сказала она.

Умида разговаривала со своим братом за день до теракта 30 октября. По ее словам, все было «как обычно» и у него было хорошее настроение.

Она уверена, что кто-то «отравил разум» ее брата, потому он был «очень доверчивым и добрым человеком».

«Мы хотим поехать в Америку и увидеться с ним, узнать от него самого, что случилось. Мы не знаем, кто отравил его разум. Может, есть какая-то организованная группировка. Он был очень доверчивым и простым человеком, всегда был готов помочь. То, что он сделал, он не мог сделать в одиночку. Это невозможно себе представить», — заявила она.

Теракт в Нью-Йорке

31 Сайфуло Саипов за рулем пикапа в Нью-Йорке наехал на пешеходов и велосипедистов, в результате чего погибло восемь человек, 11 пострадали.

Он врезался в детский автобус и вышел, вооруженный двумя пистолетами. Тогда полиция ранила его и задержала.

Суд в Нью-Йорке предъявил ему обвинения в терроризме, Саипов же заявил, что не раскаивается. Он сказал, что хотел убить «как можно больше» людей.

По его словам, он планировал теракт около года, а вдохновлялся видео ИГИЛ.

По информации СМИ, Саипов работал водителем грузовика и таксистом в компании Uber. Однако машину, которую он использовал для наезда, Саипов взял в аренду.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сказал в интервью CNN, что Саипов был связан с «Исламским государством», но «радикализировался внутри США».

Президент США Дональд Трамп призвал казнить Саипова, назвав его «террористом».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что правительство ведет расследование по поводу совершения теракта гражданином Узбекистана.

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