Госкомитет национальной безопасности сообщил, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке Сайфулло Саипов никогда не находился на территории Кыргызстана. Ранее издание «Репаблик» написало, что Саипов некоторое время жил в городе Ош на юге Кыргызстана.

В ГКНБ заявили, что 29-летний Сайфулло Саипов никогда не пересекал государственную границу Кыргызстана и на территории страны не находился.

Также, по данным спецслужб, у Саипова нет кыргызского гражданства.

Ранее издание «Репаблик» сообщило, что подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке «оказался выходцем из киргизского Оша», при этом назвав город «кузницей ИГИЛ».

Автор статьи «Ош — Вологда — Нью-Йорк. История террориста, атаковавшего Манхэттен», утверждает, что Саипов жил некоторое время в Оше.

Журналист Руслан Левиев из «Репаблик» сообщил корреспонденту Kloop.kg, что они пришли к такому выводу после того, как обнаружили, что в некоторых профилях друзей Саипова в фэйсбуке город Ош указан местом проживания.

Также один из этих друзей подтвердил журналисту «Репаблик», что Саипов жил некоторое время в Оше.

Теракт в Нью-Йорке

Ранее 31 октября водитель пикапа в Нью-Йорке наехал на пешеходов и велосипедистов, в результате чего погибло восемь человек, 11 пострадали.

Когда водитель, вооруженный двумя пистолетами, вышел из пикапа, полиция ранила его и задержала.

По сообщениям СМИ, в машине задержанного нашли записку о том, что он совершил нападение от имени террористической группировки «Исламское государство».

Наезд на пешеходов и велосипедистов признали терактом. Задержанным оказался 29-летний гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году, выиграв в лотерею грин-карту.

По информации СМИ, Саипов работал водителем грузовика и таксистом в компании Uber. Однако машину, которую он использовал для наезда, Саипов взял в аренду.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сказал в интервью CNN, что Саипов был связан с «Исламским государством», но «радикализировался внутри США».

Президент США Дональд Трамп призвал казнить Саипова, назвав его «террористом».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что правительство ведет расследование по поводу совершения теракта гражданином Узбекистана.

Радио «Озоди» сообщило, что правоохранителями допрашивается семья подозреваемого в нападении.

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