Писательница Анна Грэм Хантер обвинила голливудского актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах. Хантер утверждает, что в 1985 году на съемках телефильма Хоффман вел с ней разговоры о сексе и распускал руки.

Писательница Анна Грэм Хантер обвинила голливудского актера Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах.

Женщина утверждает, что Хоффман домогался ее на съемочной площадке телефильма «Смерть коммивояжера» (1985), когда она была 17-летним интерном.

Хантер посвятила своей истории колонку в Hollywood Reporter.

«Он попросил сделать ему массаж ног в мой первый день — и я сделала. Он открыто флиртовал со мной. Вел разговоры о сексе со мной и в моем присутствии, хватал за задницу», — написала Хантер.

По словам писательницы, актер приставал к ней постоянно, но на съемочной площадке ее попросили с этим смириться и пожертвовать своими ценностями во благо производства.

«В 49 лет я понимаю что делал Хоффман и это вписывается в куда более широкую картину того, что приходится испытывать женщинам в Голливуде и не только. Он был хищником, а я — ребенком и это было сексуальное домогательство», — рассказывает Хантер.

80-летний Хоффман извинился в ответ на статью.

«Я очень уважаю женщин и чувствую себя ужасно от того, что мои слова или действия могли поставить ее в неудобное положение. Прошу прощения. Это не отражает того, кто я есть», — сказал в ответ на обвинения актер.

Дастин Хоффман — голливудский актер, обладатель двух премий «Оскар» и шести «Золотых глобусов». В его фильмографии насчитывается более 80 картин.

Череда обвинений в сексуальных домогательствах началась с признаний голливудских актрис, до которых многие годы домогался продюсер Харви Вайнштейн.

А несколько дней назад в домогательствах коллегу по цеху Кевина Спейси обвинил актер Энтони Рэпп. По его словам, звезда сериала «Карточный домик» приставал к нему, когда актеру было всего 14.

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