В индийском штате Раджастхан из-за взрыва трансформатора на свадьбе погибли 14 человек, в том числе беременная женщина. Девять человек получил тяжелые ожоги.

Трансформатор взорвался в деревне Хатлой, что вблизи «розового города» Джайпур, популярного среди туристов.

Инцидент произошел возле дворца бракосочетания, где местные жители праздновали свадьбу.

В результате взрыва погибли 14 человек, в том числе беременная женщина.

Девять человек получили тяжелые ожоги, всего в больницу с ранениями разной степени тяжести доставлены 22 человека.

Трансформатор был установлен в конце октября. Причина его взрыва неизвестна.

Компания Jaipur Discom, которая обслуживала трансформатор, выплатит семьям погибших по миллиону рупий (около 15,4 тысяч долларов).

«Это предмет расследования, однако с имеющейся информацией я не могу найти какой-либо причины, с ним не было каких-либо проблем», — заявил представитель компании.

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