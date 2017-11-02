В индийском штате Раджастхан из-за взрыва трансформатора на свадьбе погибли 14 человек, в том числе беременная женщина. Девять человек получил тяжелые ожоги.
Трансформатор взорвался в деревне Хатлой, что вблизи «розового города» Джайпур, популярного среди туристов.
Инцидент произошел возле дворца бракосочетания, где местные жители праздновали свадьбу.
В результате взрыва погибли 14 человек, в том числе беременная женщина.
Девять человек получили тяжелые ожоги, всего в больницу с ранениями разной степени тяжести доставлены 22 человека.
Трансформатор был установлен в конце октября. Причина его взрыва неизвестна.
Компания Jaipur Discom, которая обслуживала трансформатор, выплатит семьям погибших по миллиону рупий (около 15,4 тысяч долларов).
«Это предмет расследования, однако с имеющейся информацией я не могу найти какой-либо причины, с ним не было каких-либо проблем», — заявил представитель компании.
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