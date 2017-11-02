В биографии экс-президента Узбекистана на сайте Научно-просветительского комплекса имени Ислама Каримова появилась новая информация — о том, что кроме двух дочерей у него есть сын.

Раньше статья на сайте Научно-просветительского комплекса имени Ислама Каримова гласила, что у экс-президента Узбекистана только двое детей — дочери Лола и Гульнара. Но с недавних пор в биографию добавлен третий ребенок — его старший сын Петр Каримов.

«Он имел троих детей и шестерых внуков, общение с которыми было для него большой радостью», — говорится в тексте.

Петр Каримов — сын Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучмой, которая умерла в 2008 году.

Известно, что сын Каримова на данный момент живет в Московской области.

Ранее на государственных узбекских сайтах не упоминался сын Каримова. На сайте Избиркома Узбекистана по-прежнему указано, что у Каримова двое детей.

«Женат, имеет двух дочерей и четырех внуков», — говорится на сайте.

Прежде СМИ было известно лишь о двух детях Каримова — дочерях от брака с Татьяной Каримовой Гульнаре и Лоле.

Ислам Каримов — первый президент Узбекистана, который возглавлял страну в течение 27 лет. Каримов скончался 2 сентября 2016 года после инсульта.

Его правление сопровождалось нарушением прав человека, подавлением оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества.

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