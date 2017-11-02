Первомайский районный суд приговорил милиционера к шести годам лишения свободы условно, конфискации имущества и штрафу в 200 тысяч сомов. По версии следствия, милиционер вымогал взятку у бишкекчанина из-за ложных заявлений о попытке изнасилования.

Следователи утверждают, что 1 апреля 2017 года участковый УВД Ленинского района незаконно произвел досмотр машины бишкекчанина, после чего доставил задержанного и двух несовершеннолетних девушек, сидевших в автомобиле, в отделение милиции.

Там он, угрожая, заставил одну из девушек написать заявление о попытке изнасилования, после чего заставил дать признательные показания задержанного.

Сам задержанный утверждал, что просто подвозил девушек.

Согласно материалам суда, получив признание, милиционер вымогал у задержанного взятку в размере 15 тысяч сомов, угрожая тому привлечением к «уголовной ответственности» за изнасилование.

Парень был вынужден дать часть взятки, после чего обратился в ГКНБ.

Уже 5 апреля при передаче остальной части взятки сотрудники ГКНБ задержали милиционера.

Участкового признали виновным в «превышении должностных полномочий» и «мошенничестве с использованием служебного положения».

Милиционер не признал свою вину.

Фото иллюстративное.

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