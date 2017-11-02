Алексей Навальный объявил, что подаст в суд на Путина и его администрацию из-за отказов на согласование митингов оппозиционера в разных городах России.

По мнению Алексея Навального, президент России Владимир Путин приказал чиновникам не согласовывать митинги оппозиционера.

«И нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании», — сказал Алексей Навальный.

Борец с коррупцией хочет подать в суд на российского президента.

В суде Навальный обещает предоставить «исчерпывающие доказательства» того, что чиновники по всей стране действуют синхронно и не дают согласие на митинги оппозиционера.

«Да-да, мы знаем всё про российские суды, но нам важно действовать строго по закону. И, если хотите, в лоб. Мы же знаем с вами, кто запрещает эти встречи? Знаем. Вот на него в суд и подаем», — сказал Навальный.

Алексей Навальный — российский общественный деятель и оппозиционер, прославившийся своей борьбой с коррупцией. В 2011 году он основал Фонд борьбы с коррупцией.

Самым громким случаем в истории фонда стало расследование имущества премьер-министра Дмитрия Медведева.

Навальный также известен как организатор антикоррупционных митингов в России, где его неоднократно задерживали.

Политик собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года в России.

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