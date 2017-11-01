Тольбаев: Сравнение феминизма с терроризмом было утрированно

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Рустам Халимов
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Фото взято с аккаунта «Мол Булак» в соц. сети «Одноклассники».

Глава микрокредитной компании «Мол Булак» Бабур Тольбаев назвал свое сравнение феминизма с терроризмом «утрированным». Это произошло после того, как Тольбаева раскритиковали в интернете за высказывания в шоу «Раз на раз».

Дорогие соотечественники, уважаемые друзья, особенно милые дамы!Считаю необходимым разъяснить свою позицию и больше ра…

Posted by Бабур Латиханович Тольбаев on Tuesday, October 31, 2017

После того, как пользователи соцсетей раскритиковали ответы бизнесмена в шоу «Раз на раз», меценат Тольбаев попытался еще раз «разъяснить свою позицию» и «больше раскрыть тематику».

О феминизме

Говоря о феминизме, Тольбаев привел в пример статистику в Кыргызстане по количеству «разводов, социального сиротства и насильственных отношений». По мнению бизнесмена, проблема «гендерного дисбаланса» может привести к «демографической катастрофе».

«В этой связи, хоть и утрированно, проскочило слово “терроризм”. Конечно, в этом аспекте, я хотел сказать о пагубности радикального феминизма – как политики противопоставления мужчин и женщин, создавая образы конкурирующих, противоборствующих сторон», — написал Тольбаев.

Он написал, что выступает за «правильное ведение гендерной политики».

По мнению бизнесмена, «построение семьи – это главная ценность и приоритет в жизни человека».

«Сегодня институт семьи претерпевает сложные испытания, и мы должны обратить на это особое внимание, как к основе генофонда нашего народа. И прежде всего, на роль и положение женщины, так как она является основой этой семьи», — написал он.

Тольбаев добавил, что «как мужчины, так и женщины должны иметь полное право на образование, карьеру, многогранное и многостороннее развитие на равных».

О женщинах с MBA

Тольбаев объяснил, что в 2006 году «женщина, которая работала помощником президента крупнейшей корпорации в мире» сказала ему фразу «Лучший MBA [степень магистра в бизнес-администрировании] – это выйти замуж и родить детей», которую он и процитировал в интервью в шоу «Раз на Раз».

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО – ЭТО ХРЕНЬСчитает известный кыргызский бизнесмен Бабур Тольбаев. Я раньше думал, что Бабур Тольбаев – успешный менеджер и меценат, интересный человек. А теперь я думаю, что он просто болван. Вот идеи, которые с высоты своего социального статуса Бабур Тольбаев несет молодежи:"Женское лидерство – это хрень.. Лучший МБА для девушки – это выйти замуж.. Главный навык, которому должна научиться женщина – это смотреть за детьми, хозяйством и мужем… Главное достижение для женщины – нарожать как можно больше детей… Многоженство допустимо, потому что оно есть в Коране..70% женщин готовы стать вторыми женами… Жена спит по 3-4 часа в сутки, моет посуду, и меня носками не попрекает..Феминизм – это терроризм.."Простите, господин Тольбаев, но террорист – это вы. Из-за таких "ролевых моделей" как вы в Кыргызстане вырастают мужчины, которые считают женщин существами второго сорта и обращаются с женщинами как со скотом. Из-за таких мужланов как вы у наших девушек не хватает уверенности в своих силах. Какой бес потянул вас за язык болтать такую чушь на весь мир? Хотите быть кыргызским Трампом?Вы думаете, что если будете пренебрежительно говорить о женщинах, то все посчитают вас "очень крутым мужиком"?Ошибаетесь. Вы только опозорили себя перед адекватными людьми, которые хорошо думали о вас. А слава среди дегенератов – хуже позора.Пока не поздно возьмите свои слова назад. Извинитесь перед женщинами Кыргызстана.P.S. Пересматриваю, и каждый раз плеваться хочется.Он говорит девушкам: не думайте о работе и зарплате, рожайте детей, каждый ребенок рождается со своей долей (видимо от Аллаха).Ага, доля. Мы знаем эту долю. Недавно я постил видео об Акмоор, которую бросил муж, потому что она родила 4 девочек. И теперь она одна растит пятерых маленьких детей. Где же доля этих детей?

Posted by Daniar Aitman on Tuesday, October 31, 2017

Полное видео можно посмотреть по ссылке.

Он также добавил, что женщинам нужно до 35-40 лет «получить образование и выйти замуж и рожать, сколько они хотят».

«Именно в замужестве и в управлении домом, семьёй и детьми, мужем, родителями мужа, женщина очень круто развивается и растёт, становится плюс ко всему очень толерантным, стресс-устойчивым, да еще и психологом. И я по прежнему считаю, что это лучшая школа жизни», — объяснил он.

О многоженстве

Тольбаев отметил, что «не может отрицать истин Корана» и еще раз напомнил о том, что религия должна быть отдельной от государства.

«Мы светское государство и должны оставаться светскими», — написал он.

Бизнесмен также упомянул блогера Данияра Айтмана, который по его мнению, «пытался преподнести все в негативном свете».

«Очень жаль, что автор поста Данияр не смог вразумить суть, а пытался преподнести все в негативном свете. Это тема очень тонкая и щепетильная, и понятно, что искаженная и исковерканная информация могла породить негативный резонанс», — написал он.

Интервью Тольбаева и реакция общественности

Меценат и бизнесмен дал интервью в передаче «Раз на Раз». Темой обсуждения были женщины, феминизм и отношение бизнесмена к многоженству.

По его мнению, женщинам необязательно получать высшее образование, а надо до 30 лет выйти замуж, чтобы «родить максимальное количество детей».

Ответы бизнесмена вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях — его начали критиковать за дискриминационные слова в отношении женщин, другие (преимущественно мужчины) поддержали влиятельного мецената.

Представительница Бишкекских феминистических инициатив Айзат Шакиева посчитала заявления Тольбаева «ненавистническими по отношению к женщинам».

Руководитель исследовательского центра SIAR Айнура Сагинбава считает, что это «право выбора женщины получать образование, делать карьеру, заниматься саморазвитием, если даже она замужем».

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