Тольбаев: Сравнение феминизма с терроризмом было утрированно

Глава микрокредитной компании «Мол Булак» Бабур Тольбаев назвал свое сравнение феминизма с терроризмом «утрированным». Это произошло после того, как Тольбаева раскритиковали в интернете за высказывания в шоу «Раз на раз».
После того, как пользователи соцсетей раскритиковали ответы бизнесмена в шоу «Раз на раз», меценат Тольбаев попытался еще раз «разъяснить свою позицию» и «больше раскрыть тематику».
О феминизме
Говоря о феминизме, Тольбаев привел в пример статистику в Кыргызстане по количеству «разводов, социального сиротства и насильственных отношений». По мнению бизнесмена, проблема «гендерного дисбаланса» может привести к «демографической катастрофе».
«В этой связи, хоть и утрированно, проскочило слово “терроризм”. Конечно, в этом аспекте, я хотел сказать о пагубности радикального феминизма – как политики противопоставления мужчин и женщин, создавая образы конкурирующих, противоборствующих сторон», — написал Тольбаев.
Он написал, что выступает за «правильное ведение гендерной политики».
По мнению бизнесмена, «построение семьи – это главная ценность и приоритет в жизни человека».
«Сегодня институт семьи претерпевает сложные испытания, и мы должны обратить на это особое внимание, как к основе генофонда нашего народа. И прежде всего, на роль и положение женщины, так как она является основой этой семьи», — написал он.
Тольбаев добавил, что «как мужчины, так и женщины должны иметь полное право на образование, карьеру, многогранное и многостороннее развитие на равных».
О женщинах с MBA
Тольбаев объяснил, что в 2006 году «женщина, которая работала помощником президента крупнейшей корпорации в мире» сказала ему фразу «Лучший MBA [степень магистра в бизнес-администрировании] – это выйти замуж и родить детей», которую он и процитировал в интервью в шоу «Раз на Раз».
Полное видео можно посмотреть по ссылке.
Он также добавил, что женщинам нужно до 35-40 лет «получить образование и выйти замуж и рожать, сколько они хотят».
«Именно в замужестве и в управлении домом, семьёй и детьми, мужем, родителями мужа, женщина очень круто развивается и растёт, становится плюс ко всему очень толерантным, стресс-устойчивым, да еще и психологом. И я по прежнему считаю, что это лучшая школа жизни», — объяснил он.
О многоженстве
Тольбаев отметил, что «не может отрицать истин Корана» и еще раз напомнил о том, что религия должна быть отдельной от государства.
«Мы светское государство и должны оставаться светскими», — написал он.
Бизнесмен также упомянул блогера Данияра Айтмана, который по его мнению, «пытался преподнести все в негативном свете».
«Очень жаль, что автор поста Данияр не смог вразумить суть, а пытался преподнести все в негативном свете. Это тема очень тонкая и щепетильная, и понятно, что искаженная и исковерканная информация могла породить негативный резонанс», — написал он.
Интервью Тольбаева и реакция общественности
Меценат и бизнесмен дал интервью в передаче «Раз на Раз». Темой обсуждения были женщины, феминизм и отношение бизнесмена к многоженству.
По его мнению, женщинам необязательно получать высшее образование, а надо до 30 лет выйти замуж, чтобы «родить максимальное количество детей».
Ответы бизнесмена вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях — его начали критиковать за дискриминационные слова в отношении женщин, другие (преимущественно мужчины) поддержали влиятельного мецената.
Представительница Бишкекских феминистических инициатив Айзат Шакиева посчитала заявления Тольбаева «ненавистническими по отношению к женщинам».
Руководитель исследовательского центра SIAR Айнура Сагинбава считает, что это «право выбора женщины получать образование, делать карьеру, заниматься саморазвитием, если даже она замужем».
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