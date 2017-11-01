Ошская мэрия сносит частный зоопарк, открытый летом этого года в сквере рядом с парком имени Навои. В ведомстве сообщили, что неоднократно требовали от владельцев демонтировать зоопарк, потому что на его месте должен был быть парк аттракционов.

В пресс-службе мэрии Оша журналисту Kloop.kg сказали, что владельцам зоопарка неоднократно отправляли уведомления о том, чтобы они его снесли.

По словам представителя ведомства, по документам они арендовали землю под парк аттракционов, но в итоге открыли зоопарк.

«Они обещали открыть одно, но поставили другое. Им выносили предупреждения и отправляли уведомления о демонтировании построенной конструкции. Они никак не реагировали, и было решено сносить зоопарк», — сказали в мэрии.

Администратор и зоотехник зоопарка Ибрагим Эргашев сообщил журналисту Kloop.kg, что им не приходило уведомлений от властей.

По его словам, работники мэрии увезли в неизвестном направлении некоторых животных.

«Молчали, молчали, а потом пришли и сразу под снос. Я не знаю, что будет с животными зоопарка. Волков и дикобразов поместили в четыре контейнера и увезли, их вольеры снесли. Некоторых животных поместили в клетки друг с другом, они подрались там. Животных напугали, и они нас уже к себе не подпускают», — сказал он.

Зоопарк, в котором обитали более 50 представителей животного мира, был открыт в июне 2017 года. Все животных перевезли туда из бишкекского зоопарка, а олени были доставлены туда из России.

Тогда сообщалось, что зоопарк будет работать на постоянной основе.

Фото: Даниль Усманов

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