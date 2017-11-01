Правительство Кыргызстана начало регистрировать застрявших на кыргызско-казахской границе предпринимателей, чтобы затем подсчитать их убытки и оказать помощь. Ранее власти заявили, что пострадавшие бизнесмены получат отсрочку по выплате налогов.

Состоялось первое заседание Комитета по оценке ущерба предпринимателей, пострадавших из-за ситуации на кыргызско-казахской границе. В комитет вошли руководители госорганов, представители бизнес-ассоциаций и независимые оценщики.

Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов поручил Министерству внутренних дел и Министерству транспорта зарегистрировать все грузовики, которые стоят на пунктах пропуска вдоль кыргызско-казахской границы.

Разработкой механизма ежедневного учета застрявшего на границе транспорта займется Министерство экономики.

Ранее 30 октября премьер-премьер Сапар Исаков подписал постановление о предоставлении отсрочки по таможенным платежам, налогам и соцотчислениям для застрявших на кыргызско-казахской границе предпринимателей.

Министр экономики Артем Новиков заявил, что текущую ситуацию на границе нужно признать «как обстоятельство, которое невозможно предусмотреть и предотвратить».

По его словам, за сутки простоя на границе предприниматели теряют около $23 тысяч. Кроме того, он утверждает, что границу они проходят в течение 5-6 суток — общий убыток за это время достигает $180 тысяч.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Сейчас главная проблема — это низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников. На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» до сих пор стоят более 400 грузовых фур

По теме: