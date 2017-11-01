Кыргызские предприниматели хотят обратиться в суд Евразийского экономического союза для возмещения потерь от ситуации на кыргызско-казахской границе.

Национальный деловой клуб Кыргызстана разработал проект мер для возмещения убытков бизнесменам, пострадавшим от ситуации на границе с Казахстаном.

Согласно резолюции, будут подготовлены документы для обращения в суд Евразийского экономического союза и в Евразийскую экономическую комиссию, чтобы создать независимую комиссию по мониторингу ситуации на кыргызско-казахской границе.

Бизнесмены также предлагает правительству образовать совместную рабочую группу, которая до 20 ноября оценит понесенные предпринимателями потери.

Кроме этого, группа должна разработать проекты постановлений для освобождения пострадавших бизнесменов от уплаты налогов и других финансовых обязательств на определенный период.

Пока правительство заявило только о том, что для пострадавших предпринимателей предоставят отсрочку по таможенным платежам, налогам и соцотчислениям. Однако пока неизвестно, когда эти льготы вступят в силу.

Убытки бизнесменов из-за ситуации на границе

По словам министра экономики Артема Новикова, каждый предприниматель теряет по 23 тысячи долларов за сутки простоя на границе.

По его словам, текущую ситуацию на границе нужно признать «как обстоятельство, которое невозможно предусмотреть и предотвратить».

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Сейчас главная проблема — это низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников.

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» до сих пор стоят более 400 грузовых фур.

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