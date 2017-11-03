Глава аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что президент Алмазбек Атамбаев не будет извиняться перед митингующими в Таласе. Ранее жители Таласской области потребовали извинений от президента за «обидные» слова.

Алмаз Усенов считает, что акции протеста в Таласе организовали сторонники лидера фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбека Бабанова.

Усенов заявил в интервью радио «Азаттык», что президент не будет извиняться перед митингующими в Таласе, потому что он «был прав».

По мнению главы аппарата президента, таласцам нужно признать, что они совершили ошибку, отказавшись слушать слова эпоса «Манаса».

«Президент был прав, раскритиковав поступок участников того митинга. Бабановцы должны поменять риторику, перестав запугивать народ, и сделать правильные выводы из случившегося», — сказал Усенов.

Протестующие в Таласе 3 ноября вышли на митинг, требуя извинений от президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева за «грубые высказывания» в их адрес.

Ранее Атамбаев заявил, что ему было «стыдно» за жителей Таласа, которые отказались слушать строки эпоса «Манаса» во время митинга 16 октября в поддержку проигравшего кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

Митингующие пообещали, что если и дальше президент и власти страны будут игнорировать их требования, то они поедут в Бишкек и проведут курултай.

Критика Атамбаева в адрес жителей Таласа

Глава государства, выступая перед президентскими стипендиатами 18 октября, сказал, что был «расстроен», когда таласцы на митинге в поддержку кандидата в президенты Омурбека Бабанова не дали полпреду правительства по Таласской области Даиру Кенекееву зачитать слова из эпоса «Манас».

«Когда Кенекеев захотел прочитать строки Манас-ата, молодые люди с криками и свистами не дали ему прочитать. Это стыдно для таласцев», — сказал Атамбаев.

Позже руководитель аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что участники митинга в Таласе, прошедшего 16 октября, должны «покаяться за отказ слушать предсмертные слова Манаса». Усенов назвал поведение демонстрантов «вопиющим фактом».

По его словам, на митинге в основном были «абсолютно некультурные» парни.

Жители Таласской области вышли на митинги с требованиями извинений от президента 3 ноября и 29 октября.

Кроме того, 26 октября таласские аксакалы приехали в Бишкек и провели пресс-конференцию по поводу высказываний Атамбаева.

«То, что сказал Алмазбек Атамбаев, очень обидно для нас. Мы всегда были патриотами, выступали за единство Кыргызстана. Мы хотим напомнить, что и таласцы, и ошане, и нарынцы, и чуйцы являются потомками Манаса», — заявил один из аксакалов Торобек Кешенбаев.

По теме: