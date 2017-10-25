Руководитель аппарата президента Алмаз Усенов заявил, что участники митинга в Таласе, прошедшего 16 октября, должны «покаяться за отказ слушать предсмертные слова Манаса». Усенов назвал поведение демонстрантов «вопиющим фактом».

Усенов сказал в интервью изданию «АКИпресс», что поведение демонстрантов на митинге в Таласе в поддержку экс-кандидата на пост президента Омурбека Бабанова 16 октября «вызывает сожаление».

По его словам, на митинге в основном были «абсолютно некультурные» парни.

«Участникам Бабановского митинга в Таласе надо покаяться за то, что они отказались слушать предсмертные слова отца кыргызов — Манаса», — сказал Усенов.

Усенов считает, что эпос «Манас» священен для кыргызского народа.

«И президент был прав, сказав о поступке участников митинга. Бабановцы должны сделать правильные выводы из этого и не будоражить народ, уводя тему дискуссии в другое русло», — сказал он.

Глава страны Алмазбек Атамбаев ранее заявил, что был «расстроен», когда таласцы на митинге не дали полпреду правительства Даиру Кенекееву зачитать слова Манаса.

«Когда Кенекеев захотел прочитать строки Манас-ата молодые люди с криками и свистами не дали ему прочитать. Это стыдно для таласцев», — сказал Алмазбек Атамбаев выступая перед президентскими стипендиатами 18 октября.

Митинг в Таласе в поддержку Бабанова

Митинг сторонников Омурбека Бабанова, малой родиной которого является Талас, прошел 16 октября.

Более 500 участников митинга были недовольны итогами выборов, на которых Омурбек Бабанов проиграл Сооронбаю Жээнбекову.

Они прошли пешим маршем по городу, а затем собрались на центральной площади Таласа.

К демонстрантам вышел полпред правительства Даир Кенекеев и призвал их подчиниться президенту и разойтись. Полпред попытался процитировать строки из «Манаса», но демонстранты прервали его криками и свистом.

Штаб Бабанова заявил, что они не имеют отношения к организации митинга в Таласе.

Митингующие разошлись ближе к ночи.

Эпос «Манас» — крупнейший кыргызский эпос, который включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Его также внесли в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире, он состоит из более 500 тысяч строк и рассказывает о подвигах и жизни героя Манаса и его потомков.

Талас считается родиной Манаса.

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