Полпред правительства Таласской области Дайыр Кенекеев встретился с митингующими сторонниками проигравшего кандидата на пост президента Омурбека Бабанова и призвал их разойтись. Однако демонстранты продолжают митинг.
Около шестисот сторонников Бабанова, недовольных результатами выборов, собрались на центральной площади в Таласе. С ними встретился полпред правительства Дайыр Кенекеев.
По словам Кенекеева, в Таласе не использовался административный ресурс и выборы прошли честно.
«Скажу открыто, 84 процента из нас поддержали Омурбека Бабанова и мы можем гордиться этим. В Таласе не был использован административный ресурс, но если он был использован, то мы препятствовали этому. Я вам это гарантирую, что в Таласе прошли чистые выборы. Если бы он [Жээнбеков] в Таласе раздавал бы по тысяче сомов, то итоги выборов были бы другими», — заявил он.
Кенекеев сказал, что митингующие должны подчиниться президенту и разойтись.
«Вы недовольны и митингуете, это правильно. Проигравшие всегда недовольны. Я слышу, что не было чистых выборов. Давайте наберемся терпения и дождемся результатов выборов», — сказал он.
Слова Кенекеева о заслугах Алмазбека Атамбаева на президентском посту вызвали недовольство у митингующих, и они не дали выступить полпреду до конца, подняв шум и крики. После этого Кенекеев покинул площадь.
Родной брат Омурбека Бабанова Копжашар призвал демонстрантов прекратить митинг.
«Омурбек Токтогулович сказал свое слово. Увидев вас, я специально сюда пришел. Я думаю, нам нужны чистые выборы. Мы придем к власти только законным путем и митинги не наш путь. Из-за этого Омурбек Токтогулович позвонил мне и сказал всех поблагодарить и прекратить митинг. Я прекрасно понимаю вас, но прошу разойтись по домам. Впереди еще много выборов и поэтому нужен мир», — сказал он.
После этого Копжашар Бабанов покинул митинг, однако сторонники политика пока продолжают демонстрацию.
По данным издания «Спутник», в центре Таласа из-за митинга закрылись банки и магазины.
По словам очевидца, на центральной площади Таласа остается несколько сотен митингующих.
Милиция Таласа пока недоступна для комментариев, однако ранее в пресс-службе УВД Таласской области журналисту Kloop.kg сказали, что следят за ситуацией.
Советник кандидата Мирсулжан Намазалиев сказал в интервью Kloop.kg, что штаб политика никаких шествий не организовывал, и это значит, что сторонники вышли на митинг сами.
Сам Бабанов заявил на своей пресс-конференции что не собирается устраивать митинги.
«Я никогда не захватывал власть и не собираюсь этого делать в будущем. Права избирателей я буду доказывать только законным путем», — сказал он.
Таласская область — это малая родина Бабанова, где во время выборов он получил более 85 процентов голосов избирателей.
Омурбек Бабанов — лидер партии «Республика» и проигравший кандидат в президенты, за которого проголосовали более 30% избирателей на выборах 15 октября. Его главный соперник — провластный кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков одержал победу, набрав более 50% голосов избирателей.
Соавтор: Айдай Эркебаева
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