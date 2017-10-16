Экс-кандидат на пост президента Адахан Мадумаров заявил, что не признает итоги голосований. По данным автоматической системы голосов, политик набрал на выборах более 6 процентов голосов избирателей.

Кандидат в президенты от партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров сказал в интервью изданию «Азаттык», что во время голосования было много обстоятельств, которые дают усомниться в их результатах.

Кроме того он не считает победителем выборов своего соперника Сооронбая Жээнбекова, но, тем не менее, «продолжит борьбу с системой».

Президентские выборы в Кыргызстане прошли 15 октября. Пока Центризбирком подвел предварительные результаты голосования, по итогам которых выиграл кандидат от провластной партии социал-демократов Сооронбай Жээнбеков, набравший более 50 процентов голосов от общего числа избирателей.

На втором месте оказался бизнесмен и экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, которого поддержали более 30 процентов избирателей. Бабанов после выборов заявил, что на выборах использовался админресурс.

«Одинаковые условия не были построены для всех кандидатов, использовался административный ресурс, привлекались правоохранительные органы», — заявил он.

Сам Адахан Мадумаров набрал 6,48% голосов. Всего на выборах участвовали 11 кандидатов.

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